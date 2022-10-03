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В Крыловском районе благоустроили сквер

Общество
03.10.2022 16:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krylovskom-rajone-blagoustroili-skver
В Крыловском районе благоустроили сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Крыловской реконструировали зеленую зону между улицами Орджоникидзе, Ленина и 151 Стрелковой дивизии. Работы выполнили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В сквере установили скамейки и светомузыкальный фонтан, а также уложили двухцветную тротуарную плитку.

«Всего в 2022 году обновим свыше 200 зеленых пространств по краю. Работы завершат в декабре», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

Всего с 2017 года на Кубани благоустроили более 1,2 тыс. парков и скверов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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