В Сочи благоустройство сада русско-японской дружбы завершат до конца года

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 2 октября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Благоустройство сада русско-японской дружбы в Центральном районе ведут в рамках Года экологии. Эту общественную территорию создали в конце 80-х годов по проекту известного сочинского ландшафтного дизайнера Сергея Венчагова. В настоящее время идет вторая очередь реконструкции. В ходе нее высадят свыше 1 тыс. 300 многолетних цветов, обустроят газон, дорожки и дренаж, выполнят ремонт и гидроизоляцию водоема. Работы планируют завершить до конца года.

Также в Адлерском районе Сочи ведется благоустройство сквера по программе курортного сбора. Там уже заменили 500 из 2 тыс. кв. м покрытия. В сквере планируют уложить велосипедные дорожки, построить детскую площадку и теневые навесы. Строительно-монтажные работы планируют закончить в ноябре.

С 2019 года в Сочи построили и реконструировали 33 общественных территории. В их числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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