В Кавказском районе по нацпроекту завершают благоустройство двух зон отдыха

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественные территории в Кропоткине и хуторе Привольном ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Готовность объектов превышает 90%.

«Сегодня жители городов и сельских поселений сами определяют, какие объекты должны быть приведены в порядок или реконструированы. На запланированных к благоустройству в этом году территориях уже завершают строительно-монтажные работы. Некоторые зеленые пространства уже принимают гостей», — сказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

В Кропоткине завершается реконструкция улицы Красной. Работы в зоне отдыха выполнили на 98%. Там уже уложили тротуарные дорожки и специальное покрытие на детских площадках. Установили скамейки, новые фонари и топиарии. В настоящее время подвозят грунт для озеленительных работ.

Готовность улицы Советской в хуторе Привольном — 92%. Там также уложили пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы и лавочки. В ближайшее время проведут озеленение и установят ограждение, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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