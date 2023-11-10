Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Горячего Ключа
Общество
10.11.2023 18:32
Губернатор Кубани 10 ноября продолжил цикл публикаций #МаршрутыКубани, посвященный основным достопримечательностям региона. На этот раз Вениамин Кондратьев решил познакомить поближе своих подписчиков с Горячим Ключом.
«Горячий Ключ давно стал любимым местом отдыха. Для жителей края — это, в основном, курорт выходного дня: сюда приезжают просто погулять и насладиться природой», — написал губернатор в Telegram.
Кондратьев добавил, что в санатории Горячего Ключа на оздоровление приезжают люди со всей России.
В своем новом посте Кондратьев подробно рассказал о:
- Дантовом ущелье;
- терренкуре;
- Питьевой галерее;
- водопадах и пещерах;
- Историческом музее;
- скале Петушок;
- агротуризме и ферме альпак.
Глава региона подчеркнул, что на курорте каждый сможет найти для себя что-то интересное. Люди приезжают сюда за чистым горным воздухом, целебной водой и необычными пейзажами.
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