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Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Горячего Ключа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-rasskazal-o-dostoprimechatelnostyah-goryachego-klyucha
Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Горячего Ключа
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани 10 ноября продолжил цикл публикаций #МаршрутыКубани, посвященный основным достопримечательностям региона. На этот раз Вениамин Кондратьев решил познакомить поближе своих подписчиков с Горячим Ключом.

«Горячий Ключ давно стал любимым местом отдыха. Для жителей края — это, в основном, курорт выходного дня: сюда приезжают просто погулять и насладиться природой», — написал губернатор в Telegram.

Кондратьев добавил, что в санатории Горячего Ключа на оздоровление приезжают люди со всей России.

В своем новом посте Кондратьев подробно рассказал о:

  • Дантовом ущелье;
  • терренкуре;
  • Питьевой галерее;
  • водопадах и пещерах;
  • Историческом музее;
  • скале Петушок;
  • агротуризме и ферме альпак.

Глава региона подчеркнул, что на курорте каждый сможет найти для себя что-то интересное. Люди приезжают сюда за чистым горным воздухом, целебной водой и необычными пейзажами.

Читайте также: Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Темрюкского района в рамках проекта #МаршрутыКубани.

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