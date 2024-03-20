Вениамин Кондратьев рассказал, каким будет новый промышленный парк «Копанской»

Губернатор Краснодарского края 20 марта обсудил с руководителями группы компаний DOGMA создание в Краснодаре нового промышленного парка — «Копанской».

Глава региона рассказал, что на площади более 38 га будут сосредоточены производства строительных материалов: в этом году там уже начнут работать предприятия по изготовлению пластиковых окон и металлоконструкций, а сейчас идет строительство завода по производству блоков из газобетона. А объем инвестиций составит около 11 млрд рублей.

«Важно, что реализация этого проекта позволит создать почти 2 тыс. новых рабочих мест. И здесь, считаю, нужно сделать ставку на нашу молодежь, и уже сейчас работать с колледжами и техникумами», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что у региона есть опыт работы с зарубежными и российскими инвесторами, но не менее важно, чтобы развивались и внутренние.

«Особенно ценно, когда в регионе растут, развиваются, масштабируют и дифференцируют свой бизнес внутренние инвесторы. Поэтому со своей стороны, окажем всестороннюю поддержку этому проекту», — добавил Вениамин Кондратьев.

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