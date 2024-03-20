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Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана из Каневского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-so-100-letnim-yubileem-veterana-iz-kanevskogo-rajona
Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана из Каневского района
Фото t.me/kondratyevvi

Вековой юбилей 20 марта отметила ветеран Великой Отечественной войны Людмила Рябыш из станицы Новоминской Каневского района.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о жизни Людмилы Рябыш.

«На фронт Людмила Васильевна ушла 19-летней девушкой. Служила санитаркой в эвакогоспитале — выносила раненых с поля боя. Участвовала в боях за Кубань. На Курской дуге получила первое ранение и медаль. Прошла Польшу и Беларусь, оставила свой автограф на колонне Рейхстага», — сказал Кондратьев.

Людмила Рябыш была награждена орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

«От всей души поздравляю Людмилу Васильевну с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и благополучия!», — написал Кондратьев в Telegram.

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