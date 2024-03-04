Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Усть-Лабинского района

Ветерану Великой Отечественной войны Георгию Ефремову из хутора Калининского исполнилось 100 лет.

Губернатор рассказал, что Ефремов до войны работал на животноводческой ферме. В 1942 году он ушел на фронт. В звании рядового воевал в составе 812-го стрелкового полка 16-ой стрелковой дивизии. В апреле 1944 года получил ранение, после чего его уволили в запас. Затем он вернулся на ферму, на которой проработал свыше 40 лет до выхода на пенсию.

Глава регион добавил, что Георгий Ефремов награжден орденом Отечественной войны I степени, а также званием «Ветеран труда».

«От всей души поздравляю Георгия Петровича с днем рождения, желаю здоровья и благополучия», ― написал Кондратьев в Telegram.

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