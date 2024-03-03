Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Новокубанского района

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Косенко из хутора Шафкоммуна 3 марта отмечает свой 100 день рождения.

С вековым юбилеем ветерана поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

«От всей души поздравляю Леонида Павловича с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и благополучия», — написал Кондратьев в Telegram.

Леонид Косенко ушел на фронт Второй мировой войны в 1944 году в состав 132 артиллерийского полка 60-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. В марте 1945 года он получил тяжелое ранение. После войны работал водителем бульдозера на строительных объектах в Краснодарском крае, в том числе на Новокубанском сахарном заводе.

За мужественное и героическое выполнение боевых задач Косенко наградили орденами Красной Звезды и Славы III степени, а также медалями «За Отвагу» и «За Победу над Германией».

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