Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Ейска

Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Головиной 14 февраля исполнилось 100 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ее с юбилеем.

«От всего сердца поздравляю Валентину Федоровну с днем рождения. Желаю здоровья, благополучия и долгих лет жизни!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Валентина Головина в 19 лет ушла на фронт. Воевала стрелком в составе 177-й артиллерийской дивизии. Победу в Великой Отечественной войне встретила в Германии. Ее наградили орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией».

После демобилизации Валентина Головина вернулась в Ейск, работала санитаркой в городской больнице, затем формовщицей на судоремонтном заводе. За многолетний труд удостоена звания «Ветеран труда».

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