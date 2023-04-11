Вениамин Кондратьев проверил ход строительства школ в районе Западного обхода Краснодара
Несколько будущих учебных учреждений строят в жилых комплексах в районе Западного обхода. Строительство 11 апреля проинспектировали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, замглавы региона Сергей Власов и Анна Минькова, а также мэр краевого центра Евгений Наумов.
«Важно не просто ликвидировать дефицит школьных мест, а работать на опережение. Это стратегическая задача, которая стоит перед Краснодаром и всем регионом. Долгие годы в краевом центре строили целые микрорайоны без социальной инфраструктуры. Сегодня параллельно с фундаментом новой многоэтажки закладываем школы и детские сады. Только так мы сможем закрыть этот вопрос. Рад, что застройщики разделяют нашу позицию, и вместе с домами возводят все необходимые объекты для комфортной жизни», – отметил Вениамин Кондратьев.
В ЖК «Достояние» школу на 1 тыс. 550 мест возводит «ЮгСтройИнвест», она готова на 85%. Здесь завершают внутреннюю отделку и фасадные работы, благоустройство территории.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, новую школу застройщик передаст муниципалитету в апреле, а в сентябре она примет первых учеников.
Замгендиректора компании Андрей Анашкин сообщил, что в учреждении разместят 62 кабинета, среди которых будут и кабинеты робототехники. Оборудуют столовые, спортивные, тренажерные и актовый залы, помещение для хореографии, футбольные и волейбольные поля, баскетбольная и универсальная площадка, зона для гимнастики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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