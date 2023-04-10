В Краснодарском крае разработают программу по ремонту спортобъектов

В ходе совещания по развитию спортивной инфраструктуры обсудили вопрос капремонта спортивных объектов на территории Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на программу по ремонту спортивных объектов нужно предусмотреть дополнительные средства.

«Вместе со строительством новых объектов нельзя забывать и о тех, которые уже построены. Некоторые были возведены много лет назад и со временем пришли в негодность. Необходимо предусмотреть дополнительные средства на программу по ремонту спортивных сооружений», — сказал Кондратьев.

По словам министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко, ремонт нужен на стадионах в городах и районах края, в зданиях спортшкол, на воздухоопорных комплексов и на спортплощадках. В настоящее время работы выполняют, в том числе, в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

«С учетом значительного износа сооружений к нам продолжают поступать заявки на выделение субсидий для капитального ремонта муниципальных стадионов и спортивных учреждений. На сегодняшний день приняли документы на 26 объектов общей стоимостью более 1 млрд рублей», — сказал Тимченко.

Глава Кубани отметил важность поддержания спортобъектов в надлежащем состоянии и поручил миниспорта совместно с финансовым блоком проработать возможность финансирования на эти цели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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