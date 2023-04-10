Кондратьев: на Кубани более 3 млн человек систематически занимаются физкультурой и спортом
В Краснодарском крае до конца 2024 года планируют завершить строительство Центров единоборств в каждом муниципалитете. Об этом 10 апреля сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава Краснодарского края отметил, что в настоящее время в регионе свыше 60% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. Это более 3 млн человек.
«К 2030 году в рамках нацпроекта «Демография» мы должны привлечь к здоровому образу жизни не менее 70%. Для этого необходимо делать спорт доступнее и развивать соответствующую инфраструктуру. В прошлом году мы возвели 48 крупных комплексов и небольших игровых площадок. Все они сегодня востребованы у молодежи. До конца 2024 года планируем завершить строительство Центров единоборств в каждом муниципалитете», — сказал Кондратьев.
Вице-губернатор Сергей Власов сообщил, что в текущем году в крае возводят свыше 40 спортивных сооружений в 27 муниципалитетах. Еще 23 объекта получили положительное заключение госэкспертизы.
«Возводим центры единоборств, малобюджетные спортивные комплексы, спортзалы, бассейн, зал для занятий легкой атлетикой в Тихорецке, физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснодаре и другие объекты. На сегодняшний день рисков срыва ввода данных сооружений нет», — сказал Власов.
Кондратьев уделил особое внимание строительству спортобъектов шаговой доступности, а также режиму работы спортзалов в учебных учреждениях. Глава Кубани подчеркнул, что сам вырос в сельской местности и понимает значимость спорта для молодых людей.
«Мое поручение остается, как и прежде — все школьные спортивные залы должны работать до 22:00, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься физической культурой», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
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