Вениамин Кондратьев провел встречу с активом жителей Славянского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 марта посетил с рабочим визитом Славянский район.

Глав региона отметил, что рост базовых отраслей экономики в Славянском районе превысил 131%, а объем собственных доходов в 2024 году составил почти 1,9 млрд рублей.

«Еще более 3 млрд рублей получили в виде субсидий, субвенций и дотаций. Важно, что эти деньги должны работать на благо людей, а результаты должны быть видимыми», — добавил он.

Замгубернатора Игорь Галась сообщил, что с помощью специальной новой методики измеряют экономический пульс каждого муниципалитета. В прошлом году Славянский район значительно поднялся в рейтинге по сравнению с 2023 годом — по развитию базовых отраслей, выросли показатели инвестиционной активности, муниципалитет активно участвовал в госпрограммах. По его словам, надо продолжать подготовку земельных участков для строительства жилья, обеспечивать коммунальную инфраструктуру юго-западного микрорайона.

«В этом году району необходимо обеспечить рост базовых отраслей экономики не менее чем на 10% за счет модернизации ведущих промпредприятий, на 13% в сельском хозяйстве, почти на 6% необходимо нарастить объем производства нефтепродуктов, развивать торговые сети и увеличивать рост оборота розничной и оптовой торговли», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что сейчас есть все необходимое для развития МСП, в том числе за счет льготных программ, которые предоставляют фонды.

«Без дешевых денег не может быть развития. Мы единственный регион, который сохраняет минимальный процент и предлагает самые дешевые кредиты», — отметил глава края.

Кроме того, на встрече обсудили соцвопросы. Замглавы региона Анна Минькова рассказала о преобразованиях в образовании и здравоохранении района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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