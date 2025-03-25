Кондратьев посетил с рабочим визитом фруктохранилище в Славянском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 марта посетил с рабочей поездкой Славянский район.

Накануне губернатор докладывал президенту о двух флагманах региональной экономики — сельском хозяйстве и промышленности. Славянский район вносит существенный вклад в укрепление позиций края в этих сферах. Глава региона посетил фруктохранилище — это одно из крупнейших в стране предприятий по сортировке, обработке и хранению яблок. Одновременно на складах может храниться до 87 тыс. т яблок.

«Яблоки такие красивые на полках магазинов благодаря вам. Главное, что у вас есть возможность приходить на работу каждый день, это уверенность в завтрашнем дне. Такой успех — это гарантия и для предприятия, и для вас. Спасибо за вашу работу», — отметил Кондратьев.

Также губернатор посетил соцобъекты муниципалитета. Вениамин Кондратьев познакомился с работой Центра академической гребли, где уже с прошлого года регулярно занимаются более 300 детей. Многие из них уже достигли высоких результатов на краевых и всероссийских соревнованиях. Осмотрел Вениамин Кондратьев и детский сад, который скоро примет своих первых малышей. Сейчас там подбирают персонал и готовят учреждение к открытию.

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