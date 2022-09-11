Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах депутатов в ЗСК

Политика
11.09.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-progolosoval-na-vyborah-deputatov-v-zsk
Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах депутатов в ЗСК
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края посетил избирательный участок 11 сентября.

«Сегодня проголосовал за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края. Считаю, что участие в выборах — гражданский долг каждого человека. Это не просто выражение своей позиции, а проявление ответственности за свой родной край», — написал глава региона в Telegram.

Он отметил, что следующие пять лет депутатский корпус будет определять направление социально-экономического развития региона, принимать законотворческие инициативы.

«Поэтому важно не оставаться равнодушными и отдать голос за наше общее будущее, будущее родной Кубани. Жители края всегда отличались активным участием в выборах. Я благодарен всем, кто уже проголосовал, и кто еще придет на избирательные участки», — добавил Вениамин Кондратьев.

Читайте также: в Краснодарском крае активность на выборах утром 11 сентября составила 39,2%.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях