Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах депутатов в ЗСК

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края посетил избирательный участок 11 сентября.

«Сегодня проголосовал за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края. Считаю, что участие в выборах — гражданский долг каждого человека. Это не просто выражение своей позиции, а проявление ответственности за свой родной край», — написал глава региона в Telegram.

Он отметил, что следующие пять лет депутатский корпус будет определять направление социально-экономического развития региона, принимать законотворческие инициативы.

«Поэтому важно не оставаться равнодушными и отдать голос за наше общее будущее, будущее родной Кубани. Жители края всегда отличались активным участием в выборах. Я благодарен всем, кто уже проголосовал, и кто еще придет на избирательные участки», — добавил Вениамин Кондратьев.

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