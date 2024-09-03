Вениамин Кондратьев призвал жителей Кубани вспомнить жертв теракта в Беслане

Губернатор Краснодарского края напомнил о трагедии в Беслане, которая произошло ровно 20 лет назад.

«Чудовищный террористический акт, унесший жизни 334 человек, — школьников, их родителей, учителей, правоохранителей. Эта трагедия — наша общенациональная боль. И спустя столько лет она не утихает в сердцах. Мы вспоминаем тех, кто погиб от рук бесчеловечных террористов. Сегодня в борьбе с истинным злом мы едины — в память о тех, кого не вернуть, и ради будущих поколений. И сколько бы ни было этого зла, добро всегда правдивее и сильнее», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кондратьев напомнил, что сплоченность и солидарность людей лишает преступников всякой надежды.

«Россия всегда была страной-созидателем, и сейчас она отважно пресекает каждую попытку террора в границах спецоперации ради будущего наших детей», — добавил он.

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