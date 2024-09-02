Фильм Маргариты Симоньян к 20-летию теракта в Беслане покажут 3 сентября

Террористы захватили более 1 тыс. человек в школе № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. В этом году исполнилось 20 лет с момента захвата школы в Беслане.

К 20-летней годовщине теракта в Бесланской школе главный редактор RT Маргарита Симоньян сняла документальный фильм. Он выйдет в эфир 3 сентября в эфире программы Владимира Соловьева.

Среди заложников в школе Беслана были дети, их родители и учителя. Почти три дня заложников держали в заминированном спортзале без еды и воды. В результате нападения погибли 334 человека, в том числе 186 детей, сообщает RT.

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