Следственный комитет завершил расследование дела о покушении на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

По версии следствия, ее убийство планировали члены неонацистской группировки по заданию Службы безопасности Украины.

Весной 2023 года на связь с преступной группировкой вышли представители украинских спецслужб и предложили деньги за убийство известной журналистки. Злоумышленники не знали, что все их переговоры отслеживали российские правоохранители.

Силовики задержали злоумышленников в середине июля прошлого года в Москве и Рязанской области. В ходе следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в 1,5 млн рублей, сообщает RT.

«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не собирается «уходить из публичного поля» в связи с информацией о готовящемся на нее покушении.