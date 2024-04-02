Симоньян заявила, что не станет прятаться из-за угрозы покушения

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 апреля заявила о том, что не собирается «уходить из публичного поля» в связи с информацией о готовящемся на нее покушении.

Маргарита Симоньян заявила, что возможность покушения на нее она не просто допускает, она об этом знает.

«Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», ― заявила Маргарита Симоньян в эфире «Фридрих-шоу».

Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о заочном обвинении Маргариты Симоньян в «призывах к геноциду», «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «пропаганде войны», «оправдании, признании правомерной, отрицании российской военной спецоперации против Украины, прославлении ее участников».

В ответ на это Симоньян заявила, что нападки Киева нацелены лишить ее возможности посещать другие страны. По словам главреда RT, она расстроилась бы, только если бы не смогла приехать в свой родной Краснодарский край.

Также Симоньян предположила, что обвинения со стороны СБУ — попытка оправдаться на тот случай, если ее убьют. Журналистка отметила, что понимает опасность происходящего, однако не намерена «прятаться в бункере», пишут «Известия».

Читайте также: ввести ответственность за участие в антироссийских чатах предложила Симоньян.