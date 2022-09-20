Вениамин Кондратьев призвал лишать лицензии недобросовестных подрядчиков в сфере ЖКХ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На координационном совещании глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что получил более 2 тыс. жалоб на работу коммунальщиков.

«В этом году мне и в адрес прокурора поступило более 2 тыс. жалоб на грязную воду в кране, отключения света, тепла, перебои в электроснабжении. Каждое такое обращение для нас — это сигнал о необходимости провести проверку ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, которые занимались ремонтом, управляющих компаний. Необходимо активно работать в этом направлении — лишать лицензии и не допускать к подрядным работам недобросовестных подрядчиков», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Глава подчеркнул, что жители исправно оплачивают коммунальные ресурсы и должны получать качественные услуги.

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев, важную роль в пресечении правонарушений играет профилактика. Необходимо действовать на упреждение и сделать все, чтобы снизить число нарушений в сфере ЖКХ.

Министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин отметил, что основной задачей органов государственной власти должно являться повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.

«Для этого важно оперативно обрабатывать обращения и устранять нарушения. Отдельное внимание необходимо уделить вопросам контроля за деятельностью региональных операторов в сфере ТКО, обеспечения своевременных расчетов коммунальных организаций за поставленные энергоресурсы», — цитирует Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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