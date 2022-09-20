Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вениамин Кондратьев призвал лишать лицензии недобросовестных подрядчиков в сфере ЖКХ

Общество
20.09.2022 17:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-prizval-lishat-litsenzii-nedobrosovestnyh-podryadchikov
Вениамин Кондратьев призвал лишать лицензии недобросовестных подрядчиков в сфере ЖКХ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На координационном совещании глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что получил более 2 тыс. жалоб на работу коммунальщиков.

«В этом году мне и в адрес прокурора поступило более 2 тыс. жалоб на грязную воду в кране, отключения света, тепла, перебои в электроснабжении. Каждое такое обращение для нас — это сигнал о необходимости провести проверку ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, которые занимались ремонтом, управляющих компаний. Необходимо активно работать в этом направлении — лишать лицензии и не допускать к подрядным работам недобросовестных подрядчиков», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Глава подчеркнул, что жители исправно оплачивают коммунальные ресурсы и должны получать качественные услуги.

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев, важную роль в пресечении правонарушений играет профилактика. Необходимо действовать на упреждение и сделать все, чтобы снизить число нарушений в сфере ЖКХ.

Министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин отметил, что основной задачей органов государственной власти должно являться повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.

«Для этого важно оперативно обрабатывать обращения и устранять нарушения. Отдельное внимание необходимо уделить вопросам контроля за деятельностью региональных операторов в сфере ТКО, обеспечения своевременных расчетов коммунальных организаций за поставленные энергоресурсы», — цитирует Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Минстрой одобрил списание долгов за коммунальные услуги, но не всем.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
  2. В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
  3. В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
  4. Опрос: жители Краснодара справляются с осенней хандрой занимаясь любовью
  5. В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях