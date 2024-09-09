Вениамин Кондратьев принял участие в казачьем слете ГТО под Анапой

В Краснодарском крае прошли соревнования на сдачу нормативов ГТО.

В анапском поселке Виноградном на стадионе «Олимп» к соревнованиям присоединились 150 казаков. Их поделили на команды — по трое в каждой. Поддержать их приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Участие в слете также приняли атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов, мэр Анапы Василий Швец.

Главе региона показали, как организована полоса препятствий: каждый участник команды сдает нормативы, а затем передает эстафету следующему.

Обращаясь к участникам соревнований, Вениамин Кондратьев отметил, что казак должен быть в хорошей физической форме. И участники соревнований доказали, что они обладают достаточной выносливостью, ловкостью, меткостью и умением работать в команде на общий результат.

«Историческая принадлежность казачества — защита рубежей великой России. Для этого нужна физическая сила и сила духа. А в совокупности физическая сила и сила духа — это и есть та самая непобедимость, которая была в казаках. Я уверен, она есть и у вас. Сегодня вы докажете, что вы именно такие — потомки казачества. Я всем вам желаю успехов и сегодня, и в жизни. Идите вперед и будьте первыми», — пожелал губернатор.

Соревнования среди казаков проводят в регионе в четвертый раз. По итогам Всекубанского слета «ГТО» победителями в общекомандном зачете снова стали казаки из Анапы, второе место у славянского, третье — у новороссийского районных казачьих обществ. Занявших призовые места наградили кубками и медалями.

«В Кубанском войске с казачьей молодежью работает 168 спортивных и военно-патриотических клубов, где занимаются более 10 тыс. человек. Сила казакам нужна, а казаки нужны стране. Они это доказали и на фронтах специальной военной операции, и участвуя в охране общественной безопасности городов и районов края», — отметил атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов.

Читайте также: Власов поучаствовал в линейке в казачьем кадетском корпусе в Краснодаре.