Вениамин Кондратьев приехал в Минск с рабочим визитом

Губернатор Кубани 19 сентября приехал в Беларусь. Там он встретился с генеральным директором предприятия «Минскавтодор-Центр» Василием Гледко и начальником главного управления автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорием Глазко.

Глава Краснодарского края уточнил, что госкомпания «Белгипродор» занимается проектированием и строительством дорог из цементобетона, который долговечнее, прочнее и качественнее асфальта, а также выдерживает температурные перепады.

«Применять такой материал в строительстве автомагистралей мы могли бы и в нашем курортном и промышленном регионе с большим потоком легкового и грузового транспорта», — написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, дорожная сеть Кубани — одна из самых протяженных в России, и составляет более 42,5 тыс. км. Он подчеркнул, что в условиях мегаполиса важно, чтобы дороги были долговечными и качественными. Это особенно актуально для Краснодара, где проживает около 1,6 млн человек, и для курортов региона, куда каждый год приезжают 18 млн туристов, 12 млн из них — на своих авто.

«Ключевые магистрали края ведут к морским портам Азово-Черноморского побережья и испытывают серьезную нагрузку. В зависимости от времени года она превышает нормативы в 7-12 раз. При этом летом наши магистрали начинают буквально плавиться. Все это влияет на их износ. Объем нашего дорожного фонда составляет 56 миллиардов рублей, при этом львиная доля идет не на строительство новых, а ремонт существующих трасс», — сказал губернатор Кубани.

Начальник главного управления автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко поблагодарил Вениамина Кондратьева за положительную оценку дорожной отрасли страны и отметил, что готовы показать весь процесс создания качественных трасс — от научного и проектирования до завершения работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В рамках рабочей поездки губернатор края также осмотрел дороги в комплексе «Минск-Мир», где некоторые участки дорог также изготавливаются из бетона.

«Такие решения представляют для нас особый интерес. Ремонт дорог в населенных пунктах, особенно в мегаполисах, обычно сопряжен с возникновением пробок. Поэтому изначально необходимо проектировать и строить так, чтобы магистрали были устойчивыми к износу. Будем изучать опыт Беларуси, рассматриваем сотрудничество и в этом направлении», — добавил Кондратьев в Telegram.

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