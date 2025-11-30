Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Кубани с Днем матери

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 30 число.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил с праздником жительниц региона. Он подчеркнул, что материнство — высокий подвиг.

«Всегда с теплом вспоминаю свою маму. Ее доброта и мудрость остались для меня нравственным ориентиром. Во многом, в том числе и в своей работе, я вспоминаю ее наставления», — написал Кондратьев в Telegram.

Также глава Кубани отметил последовательную работу по укреплению института материнства в регионе. Он подчеркнул, что растет число детских садов с ясельными группами, чтобы молодые мамы имели время для самореализации. В крае предусмотрели региональный маткапитал на третьего и последующих детей, а также другую помощь.

«Спасибо всем мамам, бабушкам и прабабушкам за ежедневный труд и любовь, которую вы вкладываете в своих детей. Желаю вам здоровья, благополучия и настоящего женского счастья!» — заключил Вениамин Кондратьев.

Свои поздравления жительницам Кубани с праздником выразил и вице-губернатор Александр Руденко.

«Мама — это все! От первого шага до самых больших побед. Ты всегда рядом. С праздником!» — написал замглавы края в своих соцсетях.

