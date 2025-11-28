Праздничные мероприятия пройдут в парках Краснодара ко Дню матери

В последние выходные ноября в столице Краснодарского края запланированы мероприятия, посвященные Дню матери.

Праздник традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В Краснодаре для жителей и гостей города в выходные в трех парках пройдут мастер-класс и концерты, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Суббота, 29 ноября:

12:00 , парк им. 30-летия Победы — концерт творческих коллективов «Мир озарен твоей любовью»;

12:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Любимым, нежным и прекрасным»;

16:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Нежная мелодия для мам»;

Воскресенье, 30 ноября:

12:00 , парк «Чистяковская Роща» — мастер-класс по изготовлению открытки «Букет цветов для мамы»;

13:00, парк им. 30-летия Победы — концерт «Самым нежным и любимым»;

14:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Мама — мелодия души»;

15:00, парк «Солнечный Остров» — концерт «Поговори со мною, мама»;

15:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Все краски жизни для тебя».

