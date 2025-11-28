Праздничные мероприятия пройдут в парках Краснодара ко Дню матери
28.11.2025 12:04
В последние выходные ноября в столице Краснодарского края запланированы мероприятия, посвященные Дню матери.
Праздник традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В Краснодаре для жителей и гостей города в выходные в трех парках пройдут мастер-класс и концерты, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Суббота, 29 ноября:
- 12:00, парк им. 30-летия Победы — концерт творческих коллективов «Мир озарен твоей любовью»;
- 12:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Любимым, нежным и прекрасным»;
- 16:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Нежная мелодия для мам»;
Воскресенье, 30 ноября:
- 12:00, парк «Чистяковская Роща» — мастер-класс по изготовлению открытки «Букет цветов для мамы»;
- 13:00, парк им. 30-летия Победы — концерт «Самым нежным и любимым»;
- 14:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Мама — мелодия души»;
- 15:00, парк «Солнечный Остров» — концерт «Поговори со мною, мама»;
- 15:00, парк «Чистяковская Роща» — концерт «Все краски жизни для тебя».
