Аллею тюльпанов высадили жители поселка Лорис в Краснодаре перед Днем матери
25.11.2025 08:09
В преддверии праздника жители Лориса организовали акцию по высадке тюльпанов. Целыми семьями они вышли на улицу, чтобы создать красивую цветочную аллею.
«Мы с жителями высадили с ребятами аллею. К весне будут красивые тюльпаны, и наш город, округ и поселок Лорис станут еще краше», — сообщил глава Пашковского сельского округа Краснодара Владимир Митин.
Жители принесли с собой луковицы тюльпанов и посадили многолетние цветы вдоль тротуара.
