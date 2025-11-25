Аллею тюльпанов высадили жители поселка Лорис в Краснодаре перед Днем матери

В преддверии праздника жители Лориса организовали акцию по высадке тюльпанов. Целыми семьями они вышли на улицу, чтобы создать красивую цветочную аллею.

«Мы с жителями высадили с ребятами аллею. К весне будут красивые тюльпаны, и наш город, округ и поселок Лорис станут еще краше», — сообщил глава Пашковского сельского округа Краснодара Владимир Митин.

Жители принесли с собой луковицы тюльпанов и посадили многолетние цветы вдоль тротуара.

Читайте также: в Краснодарском крае высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников. Осеннюю акцию «Сохраним лес» провели в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Больше всего растений посадили в Геленджике, Новороссийске. Но главным событием стала посадка 60 саженцев красного дуба в Горячем Ключе.

