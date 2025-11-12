В Краснодарском крае высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников

Осеннюю акцию «Сохраним лес» провели в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В мероприятиях участвовали более 120 городов и населенных пунктов Краснодарского края. Жители региона высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников.

Больше всего растений посадили в Геленджике, Новороссийске, а также в Апшеронском, Каневском, Кореновском и Тихорецком районах.

Главным событием стала посадка 60 саженцев красного дуба в Горячем Ключе. Деревья высадили на территории Имеретинского школьного лесничества, которое работает уже более 25 лет. Мероприятие организовали воспитанники учреждения.

«Проведение акции на базе школьного лесничества — это яркий пример преемственности поколений. Дети не просто участвуют в посадках, а сами выращивают саженцы, это говорит о глубоком, осознанном отношении к лесу», — отметил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Геннадий Сагайдаков.

Он убежден, что благодаря такому подходу зеленое наследие Кубани будет в надежных руках, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

