В Краснодарском крае высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vysadili-bolee-8-tys-derevev-i-kustarnikov
В Краснодарском крае высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников
Фото пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Осеннюю акцию «Сохраним лес» провели в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». 

В мероприятиях участвовали более 120 городов и населенных пунктов Краснодарского края. Жители региона высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников.

Больше всего растений посадили в Геленджике, Новороссийске, а также в Апшеронском, Каневском, Кореновском и Тихорецком районах. 

Главным событием стала посадка 60 саженцев красного дуба в Горячем Ключе. Деревья высадили на территории Имеретинского школьного лесничества, которое работает уже более 25 лет. Мероприятие организовали воспитанники учреждения. 

«Проведение акции на базе школьного лесничества — это яркий пример преемственности поколений. Дети не просто участвуют в посадках, а сами выращивают саженцы, это говорит о глубоком, осознанном отношении к лесу», — отметил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Геннадий Сагайдаков.

Он убежден, что благодаря такому подходу зеленое наследие Кубани будет в надежных руках, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.  

Читайте также: более 120 гектаров леса восстановят на Кубани за пять лет.

