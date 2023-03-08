Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с Международным женским днем
Общество
08.03.2023 08:31
Международный женский день в России традиционно отмечают 8 марта. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил жительниц региона с праздником.
«Дорогие наши женщины! Мамы и бабушки, сестры и дочери, коллеги и подруги! От всей души поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником — Международным женским днем!», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона пожелал женщинам счастья и здоровья и добавил, что представительницы прекрасного пола наполняют наш мир красотой и любовью.
Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вручил награды выдающимся жительницам Краснодарского края в преддверии 8 Марта. Торжественная церемония в преддверии Международного женского дня прошла в Музыкальном театре Краснодара.
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