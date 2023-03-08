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Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с Международным женским днем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-zhitelnits-krasnodarskogo-kraya-s-mezhdunarodnym-zhenskim-dnem
Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с Международным женским днем
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международный женский день в России традиционно отмечают 8 марта. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил жительниц региона с праздником.

«Дорогие наши женщины! Мамы и бабушки, сестры и дочери, коллеги и подруги! От всей души поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником — Международным женским днем!», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона пожелал женщинам счастья и здоровья и добавил, что представительницы прекрасного пола наполняют наш мир красотой и любовью.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вручил награды выдающимся жительницам Краснодарского края в преддверии 8 Марта. Торжественная церемония в преддверии Международного женского дня прошла в Музыкальном театре Краснодара.

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