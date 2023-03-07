Кондратьев вручил награды выдающимся жительницам Краснодарского края в преддверии 8 Марта

В Музыкальном театре Краснодара прошла торжественная церемония в преддверии Международного женского дня, во время которой губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил женщин.

Губернатор отметил, что достижения края вызывают гордость, а у Кубани — женское лицо. По его словам, женщины наравне с мужчинами трудятся в реальном секторе экономики, добиваются высоких результатов на сложных производствах, в сельском хозяйстве и строительстве.

«На ваших плечах держится социальная сфера. Особых слов благодарности заслуживает и материнский труд. Дорогие бабушки, мамы, жены и дочери, берегите себя. Оставайтесь хранительницами очага и верными спутницами жизни. Нам, мужчинам, нужна ваша вера и поддержка», — сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко также поздравил женщин с наступающим праздником.

«Женщины играют самую главную роль в жизни. Вы добиваетесь профессиональных высот, при этом успеваете думать о близких, воспитывать детей. Желаю, чтобы как можно чаще ваши родные окружали вас заботой и вниманием», — сказал глава кубанского парламента.

После этого женщинам вручили государственные награды. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила корреспондент «Российской газеты» в Краснодаре Татьяна Павловская, благодарность Президента РФ — директор краснодарской школы № 103 Светлана Чернявская. Медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II и III степени вручили 12 женщинам, еще троим — почетные грамоты администрации региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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