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В преддверии 8 Марта награды вручили педагогам Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-preddverii-8-marta-nagrady-vruchili-pedagogam-krasnodarskogo-kraya
В преддверии 8 Марта награды вручили педагогам Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В торжественном мероприятии 7 марта приняли участие преподаватели, учителя и воспитатели из Краснодара, Белореченского, Новокубанского, Усть-Лабинского, Славянского и Кущевского районов.

Замминистра образования, науки и молодежной политики Кубани Оксана Грушко напомнила, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В текущем году пройдет множество знаковых для профессионального сообщества мероприятий и конкурсов.

«Они откроют новые возможности, позволят ярко проявить себя, повысить свой профессиональный уровень и приумножить достижения. Отдельное внимание будет уделено мерам социальной поддержки педагогов», — сказала Грушко.

Участники встречи обсудили вопросы наставничества, опыт проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном», привлечение в профессию молодых кадров. Коллеги поддержали идею учителя лицея № 90 Краснодара Натальи Балагуровой-Шемота привлекать в качестве зрителей на профессиональные конкурсы будущих педагогов. На таких конкурсах студенты смогут перенять опыт старших коллег мастер-классах.

Лучшие женщины-педагоги были отмечены наградами. За многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие системы образования благодарность губернатора края вручили Светлане Талаевой, воспитателю детсада № 1 «Звездочка» Новокубанска.

Нагрудные знаки «Молодость и профессионализм» получили замдиректора школы № 68 Белореченска Мария Колесникова, старший воспитатель детсада №5 Кущевского района Наталья Гросс, педагог-психолог детсада № 108 Краснодара Татьяна Мирная, педагог дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» Краснодара Ирина Степанова и педагог-организатор центра допобразования Славянска-на-Кубани Полина Козак.

Нагрудный знак «Почетный наставник» вручили учителю лицея № 90 Краснодара Наталье Балагуровой-Шемота, учителю школы № 31 Белореченского района Елене Громовой, старшему воспитателю образовательного холдинга «Детство без границ» Усть-Лабинского района Наталье Осипенко и заведующей детсадом № 7 Кущевского района Елене Дрижика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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