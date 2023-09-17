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Вениамин Кондратьев поздравил жителей с 80-летием освобождения Крымского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-zhitelej-s-80-letiem-osvobozhdeniya-krymskogo-rajona
Вениамин Кондратьев поздравил жителей с 80-летием освобождения Крымского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал в соцсетях рассказ о подвиге солдат-освободителей региона от немецко-фашистских захватчиков.

Так, 17 сентября 1943 года от немецко-фашистских захватчиков полностью освобожден Крымский район.

Станица Крымская имела важное значение для врага, поскольку через нее шли основные железнодорожные и автомобильные пути на Анапу, Новороссийск, Тамань и Темрюк, напомнил глава региона.

Крымский район гитлеровцы оккупировали в августе 1942 года. Немцы создали там мощную оборонительную линию.

«Невероятное мужество, упорство и отважность проявили бойцы Красной армии , чтобы прорвать вражескую «Голубую линию» и освободить территории. От рук фашистов на легендарной высоте 121.4 и на подступах к ней погибли более 16 тыс. советских воинов. Здесь в память о героях-освободителях установлен мемориальный комплекс «Сопка Героев»», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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