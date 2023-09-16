Кондратьев поздравил кубанцев с 80-летием освобождения Новороссийска от фашистов

Новороссийск 16 сентября отмечает 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Больше года гитлеровские войска находились в городе. Ожесточенные бои шли за каждое здание, каждая улица была очередным укрепленным рубежом. Подходы к урезу моря были заминированы, повсюду были оборудованы огневые точки. Немецкое командование считало, что город под их полным контролем. Однако 16 сентября 1943 года 225-дневное противостояние на Малой Земле завершилось разгромом противника и его бегством за перевалы. Вечная слава героям-освободителям и труженикам, вернувшим к жизни город-герой», — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он добавил, что после войны в течение 10 лет отстраивали жилые дома и заводы, а также восстанавливали портовое хозяйство.

В городе-герое в памятный день организовали праздничные мероприятия. Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства и ремесел «Новороссийск мастеровой» проходит на площади перед морвокзалом.

Концерт-реквием «Сынам Отечества» посвятят памяти героев, а на стадионе «Центральный» пройдет детский фестиваль футбола. Фестиваль детских театральных коллективов пройдет в парке имени Фрунзе. Празднования завершатся концертом у морвокзала с участием джазового музыканта Брендона Стоуна.

В воскресенье, 17 сентября, мероприятия продолжатся — пройдут фестивали воздушных змеев, граффити, здоровья, новороссийского долголетия, а также интерактивные программы. На стадионе «Центральный» состоится первенство России по футболу среди команд Первой лиги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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