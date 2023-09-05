Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Алексея Парфенова

Житель Анапы, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Парфенов 5 сентября отмечает свой 100-летний юбилей.

Алексей Парфенов родился в 1923 году в деревне Русаново Брянской области. В семье было еще восемь братьев и сестер, он был самым младшим из них.

«Войну встретил 17-летним мальчишкой. Сначала вступил в партизанский отряд, а через год ушел на фронт. Отучившись на радиотелеграфиста, в составе отдельной маскировочной роты был переброшен на передовую. В 1943 году переквалифицировался в саперы, а позже командовал разведвзводом. Воевал на Прибалтийском, 1-м Белорусском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах», — рассказал глава Кубани.

Алексей Парфенов награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней, а также медалью «За отвагу».

«От всей души поздравляю Алексея Петровича с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения!» — написал губернатор в Telegram.

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