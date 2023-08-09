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Кубанские альпинисты водрузили на вершине Эльбруса Знамя Победы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-alpinisty-podnyali-na-vershinu-elbrusa-znamya-pobedy
Кубанские альпинисты водрузили на вершине Эльбруса Знамя Победы
Фото t.me/rgo_krasnodar

Альпинисты из Новороссийска, Краснодара, Славянска-на-Кубани и Волгограда подняли Знамя Победы на Эльбрус в рамках межрегионального патриотического марафона «Кавказский рубеж — 2023».

Группа спортсменов совершила восхождение на высоту 5 тыс. 642 м и развернула там Знамя Победы. До этого, в рамках подготовки к восхождению, альпинисты посетили ключевые места времен Великой Отечественной войны в Приэльбрусье. В поселке Терскол, перед вечным огнем они возложили венок и почтили память защитников Кавказа минутой молчания.

Старт межрегионального патриотического марафона «Кавказский рубеж — 2023» состоялся в Новороссийске. Акция проводится по инициативе РГО в честь 80-летия битвы за Кавказ, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

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