РГО ищет волонтеров, желающих фотографировать Ясенец кавказский, который опасно даже нюхать

Речь об одном из самых опасных растений страны. В его цветах и коробочках с семенами содержатся эфирные масла, которые при вдыхании способны вызвать аллергию, обжечь слизистую оболочку носа и горла.

Активисты Молодежного клуба РГО «Собер» ищут тех, кто поможет собирать данные о Ясенце кавказском. Это травянистое растение похоже на орхидею, его форма листьев напоминает листву ясеня. Среди других его названий — дикий бадьян, огонь-трава, огонь-цветок, купина неопалимая.

Это одно из самых опасных растений. Цветы пахнут цитрусом, но нюхать и касаться их нельзя. При контакте с кожей возможны химические ожоги до второй степени.

«Мы хотим создать подробную карту произрастания этого опасного растения. Задача волонтеров в рамках данного проекта — фотографировать Ясенец кавказский, отмечая время, дату съемки и геолокацию», — рассказала о проекте его руководитель Ольга Ровкина.

Сбор данных для проекта «Ясенец кавказский. Точка обитания» продлится до 5 августа. Чтобы принять в нем участие, нужно вносить наблюдения за ясенцом на портал или в мобильное приложение «Окружающий мир», либо откликнуться на заявку на сбор материалов по этой ссылке. Всем, кто поможет с наблюдением за растением, пришлют электронный именной сертификат от Русского географического общества и Молодежного клуба РГО «Собер».

Проводить наблюдения за Ясенцом кавказским нужно крайне осторожно. Тем, у кого есть предрасположенность к аллергии, нельзя заниматься такой деятельностью, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Читайте также: в национальной премии «Хрустальный компас» Краснодарский край представил девять проектов.