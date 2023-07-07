В национальной премии «Хрустальный компас» Краснодарский край представил девять проектов

Всего на премию выдвинули 400 проектов от 11 стран со всего мира.

Среди стран-участников Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Сербия, Китай, Великобритания и США.

Кубань представила девять проектов, четыре из них направлены на туристический потенциал края.

«Это «Проект по развитию внутреннего и въездного туризма: система Пеших маршрутов в селе Абрау-Дюрсо», Межрегиональный астрофестиваль «Дотянуться до звезд» — он пройдет в пригороде Армавира, фотопроект «Заповедник Утриш. Перерождение» и фильм «Ковчег» о Кавказском государственном природном биосферном заповеднике», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

«Хрустальный компас» присуждает премии в области географии, экологии, а также в сфере сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Национальную премию проводят с 2012 года при поддержке РГО и Президентского фонда культурных инициатив. За предыдущие 10 лет жюри оценило свыше 3 тыс. проектов и уникальных достижений из 44 стран.

Более 2,3 млн человек выразили свои предпочтения через онлайн-голосование в спецноминации «Признание общественности». Проголосовать за лучший проект в этой номинации можно на официальном сайте до 31 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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