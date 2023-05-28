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Жителей Краснодарского края приглашают принять участие в проекте «Экология — дело каждого»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodarskogo-kraya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-proekte-ekologiya-delo-kazhdogo
Жителей Краснодарского края приглашают принять участие в проекте «Экология — дело каждого»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поучаствовать в международной премии могут дети и педагоги-наставники. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 1 октября.

Проект «Экология — дело каждого» запустили для популяризации бережного отношения к окружающей среде, экологии и развития детско-юношеских экоорганизаций.

В этом году количество номинаций премии увеличили с 9 до 12. Организаторы добавили направления: «Экопросвещение», «Экотуризм» и «Экология души», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Узнать более подробную информацию о проекте «Экология — дело каждого» и оставить заявку на участие можно на сайте организации.

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