Жителей Краснодарского края приглашают принять участие в проекте «Экология — дело каждого»

Поучаствовать в международной премии могут дети и педагоги-наставники. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 1 октября.

Проект «Экология — дело каждого» запустили для популяризации бережного отношения к окружающей среде, экологии и развития детско-юношеских экоорганизаций.

В этом году количество номинаций премии увеличили с 9 до 12. Организаторы добавили направления: «Экопросвещение», «Экотуризм» и «Экология души», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Узнать более подробную информацию о проекте «Экология — дело каждого» и оставить заявку на участие можно на сайте организации.

Читайте также: межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры стартовал в Адыгее. В мероприятии принимают участие конкурсанты из 32 регионов.