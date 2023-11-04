Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем народного единства

День народного единства в России отмечают 4 ноября с 2005 года. Праздник посвящен изгнанию из Москвы интервентов из Речи Посполитой русским народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в ноябре 1612 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с государственным праздником в соцсетях.

«Всех жителей Краснодарского края поздравляю с Днем народного единства Этот праздник обращает нас к героическому прошлому родной страны, основанному на важных ценностях единства и сплоченности», — написал Кондратьев в соцсетях.

Губернатор добавил, что жители Кубани каждый день делают все необходимое, чтобы Кубань оставалась безопасным и уютным местом, а также надежной опорой России.

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