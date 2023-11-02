В Краснодарском крае свыше 5 тыс. мероприятий проведут в День народного единства

Акции и проекты, приуроченные к общероссийскому празднику, охватят более 1,7 млн человек.

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в театрах, музеях, концертных и выставочных залах проведут выставки, спектакли, презентации, а также кинопоказы.

В Краснодарском академическом театре драмы имени Горького представят мультимедийную выставку, которую посвятили произведениям русских писателей-классиков. Для гостей организуют обзорную экскурсию, прочитают лекцию об истории и традициях русского театра, а также пьесы русских драматургов.

Кроме того, мультимедийные выставки и экспозиции ждут гостей в парке «Россия — моя история». Там пройдет показ образцов казачьей фланкировки и выставка ретро-машин.

Также в муниципалитетах Кубани на центральных площадях и улицах, в клубах и домах культуры, в парках и скверах организуют свыше 300 концертов творческих национальных коллективов. Помимо этого, откроются тематические выставки фотографий разных народностей и этносов России.

На фестивале «Народы Кубани» пройдут мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства, организуют конкурсы рисунков. В Кущевском, Калининском и Абинском районах состоятся три тематических автопробега, а в Тимашевском — мотопробег.

Помимо этого, кубанцы смогут поучаствовать во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Для этого организовали 30 площадок, в том числе в Краснодаре, Анапе и Армавире, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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