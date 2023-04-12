Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем космонавтики
День космонавтики в России ежегодно отмечают 12 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона в соцсетях.
Глава Кубани подчеркнул, что этот праздник является для всех россиян особенным. По его словам, День космонавтики — это символ безграничных человеческих возможностей, способных преодолеть даже силу земного притяжения.
«Мы первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый космический корабль и орбитальную станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса. Интерес к исследованию космоса не угасает», — сказал Кондратьев.
Губернатор напомнил о том, что в Краснодарском крае в течение нескольких лет действует музейно-выставочный проект «Ближе к звездам».
«Благодаря проекту кубанские школьники имеют возможность познакомиться с космосом и новейшими открытиями. На фестивале юных инженеров «Космос Здесь» участники отправили в поисковую экспедицию четыре наноспутника. Полученные данные биологических образцов помогли изучить активность бактерий в условиях повышенной радиации, воздействие низких температур на работу полупроводников и микроэлектроники, проверить возможности и условия нахождения людей с искусственным сердцем в космосе», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава края выразил уверенность, что юным исследователям удастся внести свою лепту в покорение космоса.
Кубань вносит значительный вклад в развитие российской космонавтики. На заводе «Сатурн» выпускают солнечные батареи и аккумуляторы для спутников и авиации. В РФ нет подобных предприятий. Центры реабилитации и восстановления космонавтов после возвращения их с орбиты действуют в Сочи.
В числе космонавтов немало жителей Краснодарского края. Это Геннадий Падалка — мировой рекордсмен по нахождению в космосе, Герой Советского Союза Виктор Горбатко, Анатолий Березовой, Сергей Трещев, Виталий Севастьянов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: история и традиции Дня космонавтики в России.
- Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
- Денег не надо: Галицкий ответил посетителям парка «Краснодар» на предложение брать плату за вход в Японский сад
- В КТТУ раскрыли секрет появления на билетах штампов с изображением улыбающейся свиньи
- Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
- Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»