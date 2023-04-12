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Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем космонавтики

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-zhitelej-kubani-s-dnem-kosmonavtiki
Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем космонавтики
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День космонавтики в России ежегодно отмечают 12 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона в соцсетях.

Глава Кубани подчеркнул, что этот праздник является для всех россиян особенным. По его словам, День космонавтики — это символ безграничных человеческих возможностей, способных преодолеть даже силу земного притяжения.

«Мы первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый космический корабль и орбитальную станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса. Интерес к исследованию космоса не угасает», — сказал Кондратьев.

Губернатор напомнил о том, что в Краснодарском крае в течение нескольких лет действует музейно-выставочный проект «Ближе к звездам».

«Благодаря проекту кубанские школьники имеют возможность познакомиться с космосом и новейшими открытиями. На фестивале юных инженеров «Космос Здесь» участники отправили в поисковую экспедицию четыре наноспутника. Полученные данные биологических образцов помогли изучить активность бактерий в условиях повышенной радиации, воздействие низких температур на работу полупроводников и микроэлектроники, проверить возможности и условия нахождения людей с искусственным сердцем в космосе», — написал Кондратьев  в Telegram.

Глава края выразил уверенность, что юным исследователям удастся внести свою лепту в покорение космоса.

Кубань вносит значительный вклад в развитие российской космонавтики. На заводе «Сатурн» выпускают солнечные батареи и аккумуляторы для спутников и авиации. В РФ нет подобных предприятий. Центры реабилитации и восстановления космонавтов после возвращения их с орбиты действуют в Сочи.

В числе космонавтов немало жителей Краснодарского края. Это Геннадий Падалка — мировой рекордсмен по нахождению в космосе, Герой Советского Союза Виктор Горбатко, Анатолий Березовой, Сергей Трещев, Виталий Севастьянов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: история и традиции Дня космонавтики в России.

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