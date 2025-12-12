Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Конституции

В России 12 декабря отмечают День Конституции, установленный в честь принятия основного закона России в 1993 году. Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей края с этой значимой датой.

«Сегодня мы празднуем одну из важнейших дат в истории современной России — День Конституции. 32 года назад, благодаря всенародному голосованию, был принят основной закон, который стал основой правовой системы страны и утвердил ключевые ценности. Жить по Конституции — это не просто гражданский долг, это осознание себя частью российского общества, уважение прав каждого соотечественника. Искренне благодарю всех за готовность трудиться ради укрепления Кубани и России, противостоять вызовам и решать любые задачи», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В муниципалитетах края 12 декабря пройдут тематические мероприятия. В рамках акции «Мы — граждане России» школьникам вручат первые паспорта в торжественной обстановке. Более 16 тыс. человек примут участие во Всероссийском юридическом онлайн-диктанте. В школах состоятся открытые уроки и классные занятия, посвященные Дню Конституции и истории ее создания.

Во время акции «Мой триколор» волонтеры раздадут ленты в цветах российского флага жителям и гостям региона. В выставочных залах и общественных местах будут организованы экспозиции, посвященные Конституции, ее основам и принципам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: Вениамин Кондратьев встретился с лучшими призывниками Краснодарского края.

Подпишись, здесь всегда интересно.