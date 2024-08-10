Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем физкультурника

День физкультурника в России традиционно отмечают во вторую субботу августа с 1939 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с праздником в социальных сетях.

«Поздравляю всех жителей края с праздником и желаю здоровья, силы духа и новых достижений!», — написал Кондратьев в Telegram.

По словам губернатора, на данный момент спортом и физкультурой занимаются более половины жителей Кубани. Для развития спорта в регионе строят комплексы, стадионы, площадки и Центры единоборств. Краснодарский край в лидерах общенационального рейтинга ГТО.

Читайте также: в Краснодаре прошел турнир среди ветеранов физической культуры и спорта Кубани. Краевые соревнования посвящены Дню физкультурника. Победителей определили в плавании, легкой атлетике, шахматах и дартсе.