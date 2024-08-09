В Краснодаре прошел турнир среди ветеранов физической культуры и спорта Кубани

Краевые соревнования посвящены Дню физкультурника. Победителей определили в плавании, легкой атлетике, шахматах и дартсе.

В этом году Степан Зинович отметил круглую дату ― 80 лет. На пенсии он проводит все свое время с родными и близкими людьми. У него шесть детей и десять внуков, и все пошли по стопам отца. По его словам, за 50 лет стажа вылечил более 30 детей.

Степан Зинович любит пересматривать фотографии и рассказывать, как началась его спортивная карьера. Изначально он жил в Краснодаре и играл в футбол за юношескую команду. В 1962 году его призвали в армию. По профессии геодезиста он находился на специальной службе в Оренбургской области. Там и начались первые шаги в спортивном ориентировании.

«Потом я пришел с армии. Опять начал играть в футбол, но один раз не размялся и у меня был разрыв крестообразной связки. Больше я не мог играть в футбол», ― делится мастер спорта СССР Степан Зинович.

После окончания института его пригласили работать геодезистом в Геленджике. Параллельно его звали выступать на соревнованиях, тогда он уже выполнил норматив мастера спорта и стал вести спортивный кружок в Доме пионеров, затем в спортивном клубе «Надежда». За 50 лет стажа воспитал 8 мастеров спорта. Сейчас его традиции продолжают в ЦСКА.

«Это гордость школы ― стенд с лучшими его воспитанниками. Среди них и ученики Степана Васильевича ― Олеся Новикова, Дмитрий Сомов и Виталий Тетиков. Все они мастера спорта и сейчас находятся на соревнованиях. Например, Тетиков на первенстве России в Рязанской области», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Увидеться с бывшим тренером приехал и Роман Замилов. Познакомились они, когда Роману было десять лет, и до сих пор он с теплотой вспоминает о соревнованиях.

В Ейске накануне Дня физкультурника на награждение пришел пловец-марафонец с поражением опорно-двигательного аппарата Евгений. С четырех до шести лет он был прикован к постели, а позже учился ходить заново. В 1955 году поступил в плавательную секцию Ейска и спустя года сделал, по его словам, самый запоминающийся заплыв. Он проплавал по Ейскому лиману 9 часов 15 минут без сопровождения и попал в шторм.

«Меня что удивляет, как это получилось. Я сделал каждой рукой 15,3 тыс. гребков. Я когда это вспоминаю, у меня мурашки», ― говорит пловец-марафонец Евгений Соболев.

И Степан Зинович и Евгений Соболев ― наглядные примеры здорового образа жизни.

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