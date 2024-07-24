Вторые в России: Кубань стала одним из лидеров рейтинга комплекса ГТО

По итогам второго квартала 2024 года среди всех субъектов РФ Краснодарский край занял 2 место в рамках реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Об этом достижении сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Власов.

На 1 месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, на 3-м — Белгородская область.

По словам Власова, на Кубани за три месяца — с апреля по июнь — в сдаче нормативов ГТО приняли участие 189 тыс. жителей, из них успешно все прошли — 43 тыс. человек.

«Благодаря активной работе муниципальных образований, число систематически занимающихся физической культурой и спортом регулярно увеличивается. На сайте ГТО во втором квартале 2024 года зарегистрировались 52 тыс. жителей края. А всего на портале уже более 2 млн кубанцев», — сказал Александр Власов.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» возродили 10 лет назад, а в 2019-м — он вошел в состав федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В целом ГТО в крае за эти годы сдавали 1,63 млн человек, а знак получили более 1,27 млн, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее с 18 по 21 апреля в Сочи прошел IV Всероссийский фестиваль «Игры ГТО». На фестивале собрались около 50 команд из 48 регионов России, а всего — 500 спортсменов.