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Вениамин Кондратьев поздравил воспитателей Кубани с профессиональным праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-vospitatelej-kubani-s-professionalnym-prazdnikom
Вениамин Кондратьев поздравил воспитателей Кубани с профессиональным праздником
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 сентября поздравил всех причастных с Днем работников дошкольного образования.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. В детских садах края работают почти 53 тыс. человек. Это воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, учителя-логопеды, психологи», — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что помогать детям познавать мир, открывать в себе способности и таланты, учить мальчиков и девочек доброте и милосердию — ответственная задача.

«Именно ваше чуткое руководство, терпение и забота создают основу для развития и становления юных жителей Кубани. Уверен, что ребята всегда с теплотой будут вспоминать и благодарить своих первых наставников. Спасибо за ваш самоотверженный труд!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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