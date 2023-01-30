Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Анну Згонникову со 100-летием
Ветерану Великой Отечественной войны Анне Звонниковой 30 января исполнилось 100 лет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил женщину с юбилеем.
«Молодой девушкой в мае 1942 года Анна Згонникова была мобилизована в действующую армию. Служила связистом в полку спецсвязи на Южном фронте. После войны работала по специальности на Краснодарском центральном телеграфе. Награждена медалью «За оборону Кавказа». От всей души желаю Анне Эмануиловне крепкого здоровья, тепла близких и долгих лет жизни», — написал Кондратьев в Telegram.
На Кубани сегодня живут 711 участников Великой Отечественной войны. Всем предоставляется необходимая поддержка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», также Анну Згонникову со 100-летним юбилеем поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов.
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