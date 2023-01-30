Мэр Краснодара поздравил ветерана Анну Згонникову со 100-летним юбилеем

Анна Згонникова в годы Великой Отечественной войны служила связистом, была награждена медалью «За оборону Кавказа».

«В мае 1942-го молодую Анну Эмануиловну мобилизовали в ряды Красной армии на должность связиста в отдельном полку связи особого назначения. В этом же году ее перевели на Южный фронт, а позже — в Московский военный округ. Анна Эмануиловна снабжала штабы необходимыми сведениями, доставляла оперативную информацию в боевые части», — рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

В июле 1944 года Згонникова поступила на службу в Краснодарский центральный телеграф. После окончания войны она продолжила работать на телеграфе.

«От лица всех краснодарцев поздравляю Анну Эмануиловну с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, сил и заботы близких», — написал Наумов в Telegram.

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