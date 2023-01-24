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Ветеран и известный ученый Валентин Колбиков отметил 100-летний юбилей в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veteran-i-izvestnyj-uchenyj-valentin-kolbikov-otmetil-100-letnij-yubilej-v-krasnodare
Ветеран и известный ученый Валентин Колбиков отметил 100-летний юбилей в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ветеран Великой Отечественной войны, ученый, более 60 лет проработавший в нефтегазовой отрасли, 24 января отметил свое 100-летие.

Приветственный адрес от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева фронтовику вручил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«Наш выдающийся земляк, ученый с мировым именем, человек многогранный и талантливый, Вы внесли неоценимый вклад в развитие кубанской и российской науки. Ваши исследования и изобретения по праву отмечены высокими государственными и отраслевыми наградами. Примите слова искренней благодарности за ратный труд в годы Великой Отечественной войны, пример подлинного мужества, стойкости и преданности Родине. Самого глубоко уважения достойна Ваша многолетняя общественная деятельность и забота о воспитании целой плеяды учеников и последователей», — сказано в поздравлении губернатора.

Валентин Колбиков является лауреатом государственной премии в области науки и техники. Он кандидат технических наук, почетный член Российской академии естественных наук и действительный член Российской горной академии. В числе наград ветерана медали «За победу над Германией» и «Изобретатель СССР», а также почетный знак Академии наук РФ за заслуги в области науки и экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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