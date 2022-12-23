Вениамин Кондратьев поздравил Центр грудной хирургии с 20-летием

Центр грудной хирургии появился в Краснодаре на улице Российской 23 декабря 2002 года. За это время врачи Центра спасли более 300 тыс. пациентов и проконсультировали 3 млн человек.

«Сегодня Центр грудной хирургии — один из ведущих в стране. Успехом он обязан докторам, медсестрам и, конечно, его основателю Владимиру Порханову — легенде российской медицины. Спасибо за вклад в укрепление кубанской медицины, за самоотдачу и верность своему делу», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, обращаясь к сотрудникам ЦГХ.

Центр является ведущим в РФ по лечению и диагностике сложнейших сердечно-сосудистых заболеваний. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прислал видеообращение с поздравлением в честь юбилея Центра грудной хирургии.

Глава Кубани наградил 14 медиков Краевой клинической больницы № 1 медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II, III степени.

Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов заявил, что будет продолжать работу на благо здравоохранения региона.

«Я здесь родился, это мой город, моя страна. Буду делать все, чтобы медицина развивалась и становилась еще более доступной», — цитирует Порханова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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