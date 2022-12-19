С 1 января в ККБ № 1 в Краснодаре начнут проводить неонатальный скрининг
Общество
19.12.2022 21:09
Перечень медицинских организаций страны, которые с 1 января 2023 года начнут проводить расширенный неонатальный скрининг на 40 генетических заболеваний, подготовили в Минздраве РФ.
Согласно проекту, с нового года скрининг начнут проводить:
- в Краевой клинической больнице № 1 им. С.В. Очаповского в Краснодаре;
- Ростовском медицинском университете;
- научном центре проблем здоровья семьи в Иркутске;
- центре «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге; диагностическом центре Санкт-Петербурга;
- Томском национальном медицинском центре;
- Морозовской детской больнице в Москве;
- Республиканском медико-генетическом центре в Уфе;
- НМИЦ Здоровья детей в Москве;
- НМИЦ акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова в Москве.
В этих 10 центрах медики будут обрабатывать образцы крови новорожденных. Регионы будут закреплять за одним из центров. Анализы туда будут направлять без участия родителей. Программа неонатального скрининга начнется в РФ с 1 января, сообщает ТАСС.
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