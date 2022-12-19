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С 1 января в ККБ № 1 в Краснодаре начнут проводить неонатальный скрининг

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-yanvarya-v-kkb-1-v-krasnodare-nachnut-provodit-neonatalnyj-skrining
С 1 января в ККБ № 1 в Краснодаре начнут проводить неонатальный скрининг
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Перечень медицинских организаций страны, которые с 1 января 2023 года начнут проводить расширенный неонатальный скрининг на 40 генетических заболеваний, подготовили в Минздраве РФ.

Согласно проекту, с нового года скрининг начнут проводить:

  • в Краевой клинической больнице № 1 им. С.В. Очаповского в Краснодаре;
  • Ростовском медицинском университете;
  • научном центре проблем здоровья семьи в Иркутске;
  • центре «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге; диагностическом центре Санкт-Петербурга;
  • Томском национальном медицинском центре;
  • Морозовской детской больнице в Москве;
  • Республиканском медико-генетическом центре в Уфе;
  • НМИЦ Здоровья детей в Москве;
  • НМИЦ акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова в Москве.

В этих 10 центрах медики будут обрабатывать образцы крови новорожденных. Регионы будут закреплять за одним из центров. Анализы туда будут направлять без участия родителей. Программа неонатального скрининга начнется в РФ с 1 января, сообщает ТАСС.

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