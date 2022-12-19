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Тихорецкая ЦРБ получила новый компьютерный томограф

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tihoretskaya-tsrb-poluchila-novyj-kompyuternyj-tomograf
Тихорецкая ЦРБ получила новый компьютерный томограф
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование для больницы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Медики будут использовать компьютерный томограф для диагностики органов с неоднородной структурой и костной ткани. Он позволяет обнаруживать заболевания на ранних стадиях.

«Высокая разрешающая способность оборудования в сочетании с передовым программным обеспечением позволяет увидеть в органах изменения, размеры которых не превышают даже нескольких миллиметров», — рассказала и.о. главврача Тихорецкой ЦРБ Инна Павленко.

С начала года больницы региона получили по нацпроекту более 2,1 тыс. единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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